Durante la pausa per il Mondiale, un’amichevole anche per la Fiorentina Primavera

Dopo aver comunicato il calendario delle amichevoli invernali della Prima Squadra della Fiorentina durante la pausa dei Mondiali, la società viola con un comunicato ufficiale ha reso noto anche il test per la squadra Primavera che si svolgerà al Paolo Magnolfi di Calenzano.

Ecco quanto si legge nella nota: “ACF Fiorentina comunica che la Primavera Viola affronterà in amichevole la Prima Squadra dell’Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI)”