Durante: “Se volesse Gattuso firmerebbe subito con la Fiorentina, conta poco l’opinione di Pradè. Ma chiederebbe delle garanzie tecniche”

L’agente e intermediario di mercato Sabatino Durante ha parlato a Radio Punto Nuovo di Gennaro Gattuso, uno degli allenatori accostati alla Fiorentina: “Gattuso ha richieste in Inghilterra, ma può anche rimanere fermo un anno. Anzi, secondo me gli farebbe anche bene. Ci ho parlato qualche settimana fa: quello che ha fatto a Napoli è ritenuto più che sufficiente. Se porta la squadra in Champions, ancora meglio”.

E poi ha aggiunto: “Se volesse potrebbe firmare domani con la Fiorentina, conta poco l’opinione di Pradé. Gattuso però, conoscendolo, allenerebbe la Fiorentina solo se riceverà delle garanzie tecniche, come è giusto che sia”.