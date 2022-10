Dybala e Smalling regalano i tre puti a Mourinho: Inter in caduta libera Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A: a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi attendeva la Roma dell’ex José Mourinho. Dopo che un dominio nerazzurro per larghi tratti della partita al novantesimo a vincere sono gli ospiti: il risultato finale è 1-2 per i giallorossi.

A sbloccare la partita sono i padroni di casa con Di Marco: dopo il gol annullato a Dzeko nei primi minuti il difensore nerazzurro su un calcio di punizione sorprende tutti, compreso un goffo Rui Patricio, e porta momentaneamente in vantaggio i suoi. La rete di Dybala in acrobazia al 39′ e quella di Smalling al 75′ regalano tre punti alla Roma di Mou e apre ufficialmente la crisi dell’Inter: alla terza sconfitta in quattro partite i nerazzurri adesso rischiano di finire al decimo posto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 17 ,Roma 16, Udinese 16, Milan 14, Lazio 14, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2.