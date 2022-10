Dybala non lascia troppe speranze a Gonzalez. Infortunio serio, ma…

Il calciatore della Roma Paulo Dybala si è infortunato domenica, nella gara contro il Lecce, calciando un rigore. Gli esami hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Per il numero 21 giallorosso, i tempi di stop saranno piuttosto lunghi, ma il problema non è così grave da precludere la sua presenza al Mondiale con l’Argentina. L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, quindi, non vede la strada verso la titolarità del tutto spianata.

Come riporta il quotidiano ANSA, per Dybala si prevedono 4 settimane di stop; tempi che potrebbero anche migliorare tra qualche giorno. In ogni caso, l’ex Juventus è a rischio, ma è ancora in corsa per avere un posto nell’Albiceleste.