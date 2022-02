Dybala scalpita per tornare proprio contro la Fiorentina ma per l’andata di Coppa Italia potrebbe esserci la panchina

Saranno diverse le assenze nella Juve che si presenterà al ‘Franchi’ per l’andata delle semifinali di Coppa Italia: da McKennie a Zakaria, da Chiellini a Rugani e forse anche Dybala. Anche se l’argentino in realtà sta scalpitando per tornare proprio contro la Fiorentina. Allegri spera di recuperarlo almeno per la panchina, l’opzione più probabile ad oggi, così da lasciare a Morata e ovviamente all’ex Vlahovic la guida dell’attacco. Di certo senza l’argentino ci sarebbe una bella preoccupazione in meno per la Fiorentina.