E a confermare Pradè ci pensano anche gli “altri”: la Roma vira su Orta, mentre Carli è un passo dal Parma

La permanenza di Pradè nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina non è mai stata in discussione per la società. Commisso lo ha dimostrato più volte, dichiarandosi soddisfatto del suo lavoro e rinnovandogli il contratto qualche mese fa. A porre la parola fine sulla questione, una volta per tutte, ci pensano inoltre le altre squadre. La Roma, alla quale si diceva Pradè potesse tornare, secondo Sky Sport andrà infatti su Victor Orta del Leeds. Invece Marcello Carli, da molti agognato dopo l’addio al Cagliari, secondo tuttomercatoweb potrebbe diventare un nuovo dirigente del Parma. Pezzi del puzzle che, messi insieme, definiscono lo stato delle cose: Daniele Pradè rimarrà il direttore sportivo della Fiorentina, e almeno per questo mercato non esistono condizioni che possano cambiare questa situazione.

