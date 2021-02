E a guidare il Prato…sarà un ex viola!

Il Prato ha già trovato il suo nuovo allenatore. Come scrive La Nazione, al posto del dimissionario Vincenzo Esposito, il presidente Paolo Toccafondi e il direttore sportivo Raffaele Pinzani hanno deciso di puntare su Aldo Firicano, 53 anni ex giocatore della Fiorentina (fra le altre) e già allenatore di Biellese, Sudtirol, Borgo a Buggiano, Pergolettese, Forlì, Pro Patria e Carrarese. Il nuovo allenatore biancazzurro, visibilmente soddisfatto di tornare a lavorare sul campo, non ha avuto indugi nel presentarsi a stampa e tifosi: “Questa è una sfida intrigante e a me piacciono le sfide. Se dici Prato non pensi alla serie D, ma ai tanti campionati professionistici disputati e alla serie C, che questa piazza meriterebbe di ritrovare”.

