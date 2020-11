E a metà campionato, la Fiorentina Femminile rischia il distacco abissale anche dalla zona Champions

Tra una decina di giorni la Fiorentina Femminile scoprirà il suo avversario dei sedicesimi di finale di Champions League, la quarta edizione consecutiva a cui partecipa la squadra viola. Potrebbe non esserci però la quinta se le ragazze di Cincotta non cambieranno decisamente passo: dopo otto giornate, a tre turni dal giro di boa di metà torneo, la Fiorentina è quinta a quota 13, a -11 punti dalla Juventus capolista e a -5 dal Milan secondo ed impegnato oggi con la Roma. Solo le prime due della Serie A accedono al massimo torneo continentale e i punti da recuperare rischiano di essere 8 dopo questa giornata. Un distacco maturato anche per il brutto mese di ottobre, in cui la squadra gigliata ha perso tre partite di fila.

