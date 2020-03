E a sorpresa un viola in prestito diventa molto ambito sul mercato

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com il difensore centrale argentino classe ’97 Julián Illanes, di proprietà della Fiorentina e che sta facendo benissimo con l’Avellino in Serie C, ha attratto le attenzioni di mezza Serie B. Sul giocatore portato alla Primavera viola dall’ex ds gigliato Pantaleo Corvino ci sarebbe soprattutto il Benevento primo in classifica e vicino al ritorno in Serie A. L’argentino (ma con passaporto italiano) ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina e quando finirà il caos le parti si incontreranno per discutere del rinnovo per quello che potrebbe diventare così un possibile tesoretto quindi per i viola.