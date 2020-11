E ad una settimana dalla Fiorentina, il Genoa esonera… il direttore sportivo

Classifica complicata per il Genoa, penultimo a quota 5 anche se qualificato in Coppa Italia dopo il derby vinto con la Samp: Preziosi però, come d’abitudine, si è reso protagonista di un altro colpo di teatro esonerando… il direttore sportivo Faggiano. Il ds era arrivato in estate dopo alcuni anni fortunati a Parma e in questi minuti il comunicato ufficiale da parte del club rossoblu, ad una settimana per altro dalla sfida con la Fiorentina che ad ora rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Attesa per capire le motivazioni e soprattutto il sostituto.

