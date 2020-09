E adesso che si fa con Boateng? In un anno dal gol contro il Napoli al rifiuto dello Spezia

Una delle situazioni più complicate da sbrogliare per il D.S. Pradè, per lo meno per quanto riguarda le uscite in casa Fiorentina, è quella che riguarda Boateng. Il ghanese era arrivato a Firenze poco più di un anno fa, accompagnato dall’entusiasmo dei tifosi che sperano potesse dire ancora la sua per la causa viola. Il buon inizio con il gol al Franchi contro il Napoli e poco altro. L’addio a gennaio destinazione Besiktas, ma la sua permanenza in Turchia non è durata più del previsto. Il ritorno a Firenze con le valigie ancora da disfare, visto che la Fiorentina avrebbe offerto il calciatore allo Spezia. Tuttavia i liguri non sarebbero interessati all’ex Milan e Barcellona tra le tante.