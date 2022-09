E adesso è davvero emergenza difesa

Infortuni, squalifiche, di tutto un po’, la Fiorentina non si è fatta mancare niente in questo periodo. Se l’attacco ha problemi a segnare, la difesa ha problemi di interpreti.

Il primo ad andare KO è stato Milenkovic, infortunatosi contro la Juventus. Probabile che rientri in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Ieri invece chi si è fermato è stato Dodô per un problema al polpaccio. Tempi di recupero ancora da capire, ma non sarà certamente in campo né nella trasferta di Conference League, né contro il Verona il prossimo fine settimana.

A questi dobbiamo aggiungere Igor, che ci sarà sì, in Turchia, ma che sarà squalificato in Serie A a causa dell’espulsione, assolutamente evitabile, rimediata al Dall’Ara.

Tutti là dietro sono allertati: Venuti e Ranieri sono le alternative rispettivamente sulla destra e al centro. Quarta è già andato in campo contro l’RFS e ha fatto il bis a Bologna.