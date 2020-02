E adesso la Fiorentina deve guardarsi bene le spalle: la zona retrocessione non è più a distanza di sicurezza

Risultati non positivi quelli del pomeriggio per la Fiorentina. La vittoria del Lecce in quel di Napoli ha portato la squadra di Liverani a 22 punti, ovvero soltanto tre in meno rispetto ai viola. Poi il successo del Genoa, che ha di fatto accorciato le distanze dalla zona retrocessione, adesso a soli 6 punti. Anche l’Udinese, grazie al gol dell’eterno obiettivo viola De Paul, ha pareggiato in extremis portandosi a un punto dalla Fiorentina. Inutile dire quindi che la situazione si fa complicata, e sicuramente meno rosea di quanto poteva sembrare qualche settimana fa, dopo i primi buoni risultati di Iachini. Adesso la Fiorentina dovrà guardarsi bene le spalle, per non rischiare di ritrovarsi ingolfata in un turbinio preoccupante. A partire dalla prossima partita, contro la Sampdoria, urgerà non sbagliare più gli appuntamenti decisivi. Perché se ci può stare perdere punti contro le big, con le dirette concorrenti occorre dimostrarsi superiori. Adesso più che mai, la Fiorentina ha in mano il proprio destino.