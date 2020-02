E adesso Pioli viene addirittura elogiato per il suo gioco! Quello che alla Fiorentina non è mai riuscito a dare…

Il giornalista Luca Pagni ha scritto su milannews.it in merito all’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, elogiando il suo gioco: “Se si guarda al gioco, il Milan si è rivelato all’improvviso una delle squadre più interessanti viste in Serie A nella stagione. Un Milan che Pioli aveva già iniziato a cambiare grazie all’arrivo di Ibrahimovic, ma che ha trasformato ulteriormente nelle ultime due partite. Due gare in cui ha preso a pallate la Juventus e ha cancellato dal campo per tutto il primo tempo l’Inter. In pratica se l’e’ giocata alla pari con le due principali candidate (su tre) allo scudetto”. Opinione che ai tifosi viola potranno sembrare quantomeno particolari, considerando che il grande problema di Pioli quando allenava la Fiorentina era proprio la mancanza di un’idea di gioco.