E alla fine Berardi… resterà al Sassuolo. Una storia di mercato che ha visto protagonista anche la Fiorentina

Non solo non sarà (a questo punto probabilmente mai) un giocatore della Fiorentina. Domenico Berardi non si legherà a nessuna altra squadra perché, ancora una volta, rimarrà al Sassuolo. Da anni ormai l’esterno offensivo neroverde sembra dover partire durante la sessione estiva di mercato, tanto che l’anno scorso proprio la Fiorentina fu vicinissima a prenderlo.

Berardi invece è pronto a firmare il rinnovo del contratto fino al 2027, prolungamento che lo renderà una vera e propria bandiera del Sassuolo più di quanto non lo sia già. Per lui uno stipendio di 3 milioni netti a stagione, la firma è attesa a breve.