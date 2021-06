E alla fine Calhanoglu lascia il Milan, ma non Milano: i dettagli

Nelle settimane scorse il nome di Hakan Calhanoglu è stato accostato da Sport Mediaset anche alla Fiorentina. Il destino del turco, com’era prevedibile, non sarà a Firenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo futuro continuerà ad essere a Milano ma non al Milan. Calhanoglu, infatti, ha trovato l’accordo con l’Inter e nel pomeriggio è atteso nel capoluogo lombardo: previste per domani le visite mediche.

Mancano soltanto gli ultimi dettagli perché l’affare si concretizzi ufficialmente: sul tavolo un contratto triennale da cinque milioni netti più uno di bonus a stagione. La trattativa ha subito l’accelerata decisiva dopo il problema occorso nei giorni scorsi a Eriksen.