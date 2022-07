E alla fine Corsi rischia di restare col ‘cerino’ Vicario in mano

Un riscatto a suon di milioni per averlo tutto per sé, in attesa magari di piazzarlo altrove: per il momento invece Guglielmo Vicario è rimasto all’Empoli, dopo che Fiorentina prima e Lazio poi si sono orientate altrove. A Roma arriveranno Maximiano e Provedel mentre a Firenze è tornato Gollini. Il Napoli ha rinnovato Meret e sembra avere ben altre priorità. Per questo, salvo operazioni a sorpresa, il portiere friulano potrebbe anche rimanere in azzurro, privando il presidente Corsi di un bell’incasso in doppia cifra.