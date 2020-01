E alla fine Florenzi lasciò la Roma per davvero. Un’occasione mancata per la Fiorentina?

È arrivata l’ufficialità. Alessandro Florenzi, contattato dalla Fiorentina all’inizio del mercato, si trasferisce in prestito in Spagna. Come comunicato dalla Roma, l’esterno giallorosso sarà un giocatore del Valencia almeno fino al 30 giugno. Un’occasione mancata per i viola? Lirola si sta riprendendo ma le caratteristiche da jolly del laterale italiano avrebbero potuto far comunque comodo alla squadra di Beppe Iachini, ma le strade del mercato, si sa, sono infinite, e non l’hanno visto arrivare a Firenze.