E alla fine il tanto atteso incontro è andato in scena ieri sera: Fiorentina e Italiano avanti insieme. Le cifre del nuovo contratto

Il tanto atteso incontro tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano sarebbe andato in scena nella serata di ieri. Ne è sicuro il Corriere dello Sport-Stadio, che aggiunge di come le parti abbiano trovato l’accordo per rinnovare il contratto del tecnico viola fino al 2024 con opzione fino al 2025 e adeguamento dell’ingaggio.

Il contratto era uno dei due aspetti che interessavano al tecnico per restare in riva all’Arno. Italiano vuole una Fiorentina più forte e per questo ha chiesto un mercato ricco di nuovi innesti: servono sette-otto rinforzi per dare maggior sostanza alla rosa. L’intento è di arrivare a un traguardo condiviso: andare ancora avanti insieme e soprattutto fare della Fiorentina una protagonista in Italia e in Europa.

Due anni con opzione per il terzo ampliano molto l’orizzonte della Fiorentina di Italiano, con il tecnico viola testimone del progetto per costruire una squadra più forte, non disperdendo il valore del ritorno in Europa.