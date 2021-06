E alla fine la dirigenza della Fiorentina… potrebbe non cambiare

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di possibili stravolgimenti nel quadro dirigenziale della Fiorentina. Quel che appare certo, ad oggi, è che Daniele Pradè proseguirà la sua avventura in riva all’Arno per quella che diventerebbe, contando anche la prima esperienza, la settima stagione a Firenze. Al suo fianco, però, potrebbe non arrivare nessun’altra figura.

L’ipotesi di un ritorno di Eduardo Macia sembra essere stata definitivamente scartata, mentre quella dell’arrivo di Roberto Goretti è ancora in piedi. L’attuale direttore sportivo del Perugia è un profilo che nelle ultime stagioni ha fatto bene. Inoltre, conosce molto bene anche Rino Gattuso in quanto sono stati compagni di squadra proprio nel club umbro. Ma non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina decidesse di restare così, anche perché una certa importanza nelle scelte di mercato ce le avrà lo stesso tecnico calabrese.