Alla fine Lirola l’avrà vinta: il suo ritorno al Marsiglia è ormai solo una questione di giorni

Quella relativo a Pol Lirola è ormai una vera e propria telenovela. Ma la lunga trattativa sembra davvero essere vicina alla conclusione, come riportato in queste ore da RMC Sport. Secondo l’emittente francese, le parti sarebbero prossime a raggiungere un accordo per dare il via libera all’operazione.

In questo modo sarebbe fatta la volontà di Lirola, ormai evidentemente desideroso di lasciare Firenze. Restano da limare gli ultimi dettagli dunque, e poi l’ex Sassuolo potrà volare in Francia e lasciarsi alle spalle un’esperienza in maglia viola decisamente non memorabile.