E alla fine un attaccante spesso accostato alla Fiorentina è a un passo dal ritorno in Italia… dopo undici anni!

Nel corso delle ultime sessioni di calciomercato il nome di Marko Arnautovic è stato accostato più volte, in maniera più o meno insistente, alla Fiorentina. Il destino dell’attaccante ex Inter alla fine potrebbe essere di nuovo l’Italia visto che il Bologna è a un passo dall’ingaggiarlo. Il giocatore si sta liberando dal Shanghai SIPG e, una volta completata l’operazione, con tutta probabilità sarà un nuovo giocatore del Bologna. Potrebbe tornare in Italia dopo 11 anni dall’esperienza in nerazzurro.