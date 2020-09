E alla seconda giornata ecco subito una grande sfida per la Fiorentina. Poi molta Liguria

Alla seconda giornata subito una grande sfida per la Fiorentina che andrà in trasferta, a San Siro, per affrontare l’Inter di Antonio Conte. Dopo questo scoglio, molta Liguria, nel senso che prima ci sarà da affrontare la Sampdoria al Franchi, poi la trasferta contro la neo promossa Spezia. I viola chiuderanno questo ciclo iniziale, ovvero le prime cinque partite, ospitando l’Udinese. Una partenza non troppo in salita dunque per la formazione di Iachini.

