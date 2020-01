E all’improvviso l’Inter si ammorbidisce per Politano: i nerazzurri lo offrono come acconto per Castrovilli. Peccato che la Fiorentina…

A fine della scorsa estate la Fiorentina ci aveva già provato a prendere Matteo Politano ma i 25 milioni circa offerti furono respinti con una certa sicurezza dai nerazzurri, che lo consideravano immediata alternativa alla coppia d’attacco e in ballottaggio con Sanchez. Dopo quattro mesi, Conte gli preferisce addirittura il 2002 Esposito, nonostante l’infortunio del cileno, e Politano è diventato a tutti gli effetti uomo-mercato. E a ruota l‘Inter è diventata molto più morbida sulla sua posizione. Secondo il Corriere dello Sport infatti, il club milanese vorrebbe darlo proprio alla Fiorentina come acconto per arrivare in estate a Gaetano Castrovilli: peccato che la società viola… a cedere il suo talento classe ’97 non ci pensi nemmeno, né ora, né tanto meno in estate. Se Politano dovrà essere, lo sarà assolutamente slegato da qualsiasi altro discorso di mercato.