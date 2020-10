E allora fateci per davvero divertire!

“Ribery? Ho parlato con lui e sono certo che ci divertiremo”. Questo è uno dei biglietti da visita offerti da Josè Callejon. L’esterno offensivo, arrivato a parametro zero alla Fiorentina, ha ancora tanta voglia di mettersi in mostra e far vedere a tutti che può fare ancora diversi campionati da protagonista.

Callejon a destra, Ribery dove vuole, ma prevalentemente partendo da sinistra, con questo assetto la Fiorentina può riuscire a creare un mix importante di tecnica, estro, fantasia, classe. E per poter far crescere in maniera esponenziale la pericolosità in attacco della squadra. Se i due sapranno divertirsi, la conseguenza sarà che ci divertiremo anche noi che li vedremo giocare assieme. Ed è questo l’unico, vero, grande auspicio che possiamo fare in questo momento.