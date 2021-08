E Amrabat che fine ha fatto? Ecco quando la Fiorentina lo riaccoglierà a Firenze

Nel nuovo centrocampo che costruirà pian piano Italiano, per ora non c’è mai stato spazio per Sofyan Amrabat: il marocchino sta ancora recuperando dall’operazione per pubalgia di metà luglio ma la sua assenza quantificata in 2-3 settimane dovrebbe essere giunta al termine. Non a caso, La Nazione riporta di un suo rientro a Firenze nella giornata di martedì per conoscere finalmente il nuovo tecnico viola, a due settimane dalla prima di campionato a Roma. Il centrocampista nel frattempo ha lavorato già, sotto la supervisione dello staff della Fiorentina, in Olanda ma gli manca ovviamente tutta la parte in gruppo e l’integrazione sotto un tecnico del tutto nuovo. In attesa poi di capire se sul mercato succederà qualcosa intorno alla sua posizione.