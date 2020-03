E anche Chiesa contribuisce a combattere il coronavirus con una maxi donazione

La campagna della Fiorentina per combattere il coronavirus, denominata #forzaecuore, ha avuto e continua ad avere risultati straordinari. In primis sono stati i giocatori a dare il loro contributo, come Franck Ribery che qualche giorno fa ha donato 50mila euro. E adesso anche Federico Chiesa lo ha imitato, decidendo di donare ben 10mila euro. Un gesto di cuore ed importante, affinché i calciatori siano i primi a dare l’esempio. E visti i risultati, sembrano proprio esserci riusciti.