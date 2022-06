E anche Djuric è lì che aspetta la Fiorentina: accordo sul contratto e pronto il ruolo da terza punta per lui

L’occasione di mercato in fase offensiva si chiama Milan Djuric, reduce da un’annata di pochi gol (5) ma tantissime sponde, cruciale nella corsa salvezza della Salernitana e naturalmente mortifero sotto porta contro la Fiorentina. E proprio la società viola sembra quella destinata ad accoglierlo, secondo Tuttosport, che lo inserisce addirittura al pari di Mandragora, Dodo e Jovic come colpi da consegnare a Italiano già a Moena. L’accordo per il contratto c’è, da circa 750.000 per due anni, per il cartellino non serve dato che il bosniaco si svincolerà il 30 giugno. Vedremo dunque se sarà lui l’interprete per completare il reparto, alle spalle di Cabral e Jovic.