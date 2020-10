Christian Kouame, Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone. Sono loro i tre attaccanti della Fiorentina, ma per chiara scelta della società non è stata definita una gerarchia precisa. Gioca chi se lo merita o – se vogliamo – chi dei tre riesce ad andare a segno con maggior continuità. Dopo le prime quattro di campionato, le punte viola hanno segnato due gol: Kouame contro l’Inter e Vlahovic contro la Sampdoria. Proprio l’ivoriano è stato il calciatore che ha tratto maggiormente beneficio, partendo dal 1′ nelle prime tre uscite della Viola. Un gol segnato, ma anche tanti rimpianti per le occasioni non sfruttate.

Ieri Iachini ha dato fiducia a Vlahovic, ma il giovane attaccante serbo non ha sfruttato la chance concessagli. In parte per colpa sua, ma la maggior parte delle responsabilità è da assegnare al mancato gioco della Fiorentina, che (quasi) mai lo ha messo in condizione di poter fare male a Provedel. E poi c’è Cutrone, che in quattro partite ha giocato appena 59′. Potrebbe essere proprio l’ex attaccante del Milan il prossimo a beneficiare di una maglia da titolare contro l’Udinese, in una sfida importante per il futuro di Iachini in riva all’Arno.