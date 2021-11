E’ ancora tempo di Terracciano, ma non ci sono dubbi sul ritorno di Dragowski: Italiano si è già espresso sulle gerarchie della porta viola

E’ ancora presto, forse, per rivedere Bartlomiej Dragowski in campo. Soprattutto alla luce del valore dell’avversario e delle importanti assenze difensive che ci saranno contro il Milan. Probabile dunque che sia di nuovo Terracciano a difendere i pali della Fiorentina sabato sera, prima di ridare le chiavi della porta al polacco.

Non esiste il dubbio che ciò non avvenga, anche se potrebbe riemergere viste le solite buone prestazioni di Terracciano. In realtà Italiano si è già “espresso” in merito alla questione, quando ripropose Dragowski dopo la squalifica e dopo averlo tenuto a riposo a Bergamo.

Le gerarchie tra i pali della Fiorentina sono ben chiare e difficilmente cambieranno, salvo clamorose crisi da parte di Dragowski. Intanto però Terracciano dovrà offrire un’altra prestazione di altissimo livello contro il Milan, anche per cancellare quell’incertezza che gli è stata imputata in occasione del gol di Cuadrado contro la Juve.