E’ arrivata la sua ora! L’altro valore aggiunto per la Fiorentina

La svolta che la Fiorentina e Iachini cercano può avere un nome e un cognome: Josè Callejon. Esperienza, doti atletiche, duttilità, dribbling e cross, gol e assist, abitudine alle responsabilità e alle partite che contano: lo spagnolo ha tutto per essere il valore aggiunto della squadra viola e non a caso è stato l’unico immaginato e scelto per sostituire Chiesa. Adesso, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è arrivato il momento. Quel momento. Callejon contro l’Udinese si prenderà una maglia da titolare e comincerà la sua storia in viola. Sì, l’ha già iniziata domenica scorsa giocando una manciata di minuti a Cesena, ma nel contesto di una gara che è già diventata il manifesto di quello che non vuole essere la Fiorentina né oggi e né domani. Quindi, quel quarto d’ora non esiste e se non finisce nel dimenticatoio è soltanto per questione di “storia”. Conterà invece, e tanto, quello che settimana dopo settimana verrà costruito d’ora in avanti con l’ex Napoli al centro di un progetto che è di pensiero ancor prima che tecnico-tattico.

0 0 vote Article Rating