È arrivato in questi minuti il transfer che permetterà a Aleksandr Kokorin di essere convocato per le partite la Fiorentina. Mancava solo questo documento per completare l’arrivo a Firenze dell’attaccante russo. Ora l’ex Spartak Mosca può essere convocato da Cesare Prandelli già per la gara contro l’Inter di venerdì. A riportarlo è Sportitalia

