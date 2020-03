E Badelj torna nel mirino di una squadra italiana

Milan Badelj non ha convinto alla Lazio e così sta succedendo alla Fiorentina, soprattutto dopo l’arrivo di Beppe Iachini, che ha fatto giocare dal 1′ il centrocampista croato, classe ’89, solo contro l’Udinese, mentre Montella lo utilizzava maggiormente. Badelj è arrivato a Firenze in prestito, per una cifra poco inferiore al milione di euro, ma il riscatto è fissato a quattro e il club viola sembra difficile che voglia spendere questa cifra per riscattare il suo ex giocatore, che giocò in viola nel periodo 2014/18, prima di passare alla Lazio. Difficile che Lotito abbassi la cifra del riscatto, per cui il giocatore tornerà alla Lazio per poi essere messo sul mercato da Igli Tare. Il Toro sembrava essere interessato al giocatore nel mercato invernale e, a questo punto, potrebbe tornare alla carica in estate, sapendo che il giocatore non sarà svenduto, ma cedibile di sicuro. A riportarlo è TorinoGranata.it.