È caos sul protocollo di sicurezza, Spadafora: “FIGC e Lega vogliono cambiare un documento che mi hanno proposto loro”

Ospite su Rete Quattro a Stasera Italia il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto il punto sulla possibile ripresa della Serie A e sul tanto discusso protocollo. Queste le sue parole: “Lunedì ricominceranno gli allenamenti di squadra rispettando le distanze. Questi allenamenti sarebbero dovuti ripartire sulla base di un protocollo che FIGC e Lega mi avevano proposto un mese fa. Ora vengo a sapere che loro hanno difficoltà a metterlo in pratica e vogliono cambiare una cosa che hanno proposto loro, compreso l’autoisolamento. Possiamo riparlarne e se tutto va bene non vedo perché il 13 giugno non possa riprendere il campionato. Sulla questione dell’isolamento in caso di contagio dovremo aspettare la vera riapertura di lunedì per capire come muoverci. Se la curva non crescerà potremo rivedere anche questo punto”.