È caos tra Lega Serie A e FIGC. L’indice di liquidità condiziona l’iscrizione al campionato, possibile ricorso?

La Lega Serie A e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) non trovano l’intesa per quanto riguarda l’iscrizione al prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la rottura tra le due parti è causata dall’introduzione dell’indice di liquidità come criterio di ammissione. Il neopresidente di Lega Casini ha stabilito un’assemblea dei club di Serie A, la quale si terrà martedì prossimo. Esiste la possibilità di un ricorso contro la Federcalcio da parte dei venti club del campionato.