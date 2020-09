E c’è chi ancora difende l’eterno “obiettivo” della Fiorentina: “Balotelli è una delle più grandi punte italiane, ci sarà sempre una soluzione per lui”

Fino alla scorsa estate, praticamente ogni anno, Mario Balotelli è stato accostato alla Fiorentina. Questo fino ad oggi, quando la posizione dell’attaccante ex Milan è diventata quasi insostenibile dopo il fallimento totale con la maglia del Brescia. Eppure c’è chi ancora crede in lui, e non potrebbe essere altro che il suo procuratore Mino Raiola. Ecco cosa ha dichiarato a tuttomercatoweb: “Per Mario c’è sempre una soluzione. E’ una delle più grandi punte italiane, la soluzione c’è sempre. Di Mario non mi preoccupo. Resterà in Europa”.

