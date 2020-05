E c’è chi augura tutto il peggio alla Juventus: “Spero che perda lo Scudetto contro la Lazio e che poi il Lione le dia il colpo di grazia in Champions”

E’ possibile augurare a una squadra tutto il peggio possibile, sportivamente parlando, a una squadra? Evidentemente si, come nel caso del collaboratore di Rudi Garcia al Lione Paolo Rongoni. Ecco quello che ha detto a Radio Incontro Olympia nei confronti della Juventus: “Spero che la Lazio si porti a casa lo scudetto, che il giorno dopo la Juve debba giocarsi il passaggio del turno (in Champions contro il Lione, ndr) avendo perso il titolo, che ci sia un casino enorme dentro la squadra bianconera e che noi le diamo il colpo di grazia. Loro arriveranno sicuramente più in condizione dopo 12 partite, l’unica cosa che potrebbe avvantaggiarci è che le cose non vadano bene in casa Juve. In questo modo gli si creerebbe un maremoto interno”. Che dire, Rongoni ci è andato giù pesante e il suo intervento potrebbe di sicuro essere apprezzato dai tifosi della Fiorentina!

