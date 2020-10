E c’è chi scommette che Sarri sia vicino alla Fiorentina…Ma ecco che spunta anche il PSG

Continuano gli aggiornamenti da parte dei bookmaker riguardo il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore di Napoli, che sta trattando la rescissione consensuale del contratto con la Juventus, è sempre più vicino alla Fiorentina. La conferma arriva dal tabellone dei betting analyst di Sisal Matchpoint dove la quota dell’approdo in viola si è abbassata ulteriormente. La valutazione infatti è passata da 3,00 a 2,50 dopo pochi giorni. Resta, come riporta Agipronews, l’alternativa Roma, sempre a 6,00, mentre si allontana decisamente il Milan. Se prima era considerato una outsider, ora non si può dire lo stesso visto che la destinazione rossonera paga 33 volte la posta, contro i 9 della scorsa settimana. Si insinua invece la destinazione al Paris Saint Germain che è fissata in lavagna a 16,00.

