E c’è chi si propone alla Fiorentina…

La visita alla Fiorentina del procuratore Marco Piccioli, viene analizzata, anche se da una diversa angolazione, anche dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino.

Il quotidiano citato parla di Joao Pedro come proposto al club viola dallo stesso Piccioli. L’idea di arrivare a una punta mobile come l’italo-brasiliano (scadenza di contratto nel giugno 2023) non è nuova.

I viola avevano già sondato il terreno nei mesi scorsi quando l’ipotesi di una partenza di Vlahovic stava prendendo corpo: è chiaro però che adesso molto del futuro dell’attacco passerà dal rendimento di Cabral e Piatek.