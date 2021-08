La bomba di mercato di un possibile ritorno al Bayern Monaco di Franck Ribery l’aveva lanciata la Bild. Proprio il quotidiano tedesco ha intervistato il preparatore che sta allenando l’ex giocatore della Fiorentina. Queste le parole di Matthias Blankenburg: “”E’ molto, molto in forma. C’è ancora un grande gigante in lui. È veloce, agile e vivace. Al Bayern sarebbe difficile giocare per 90 minuti. Ma potrebbe giocare un ruolo importante come jolly, e fare la differenza anche per 60 minuti!”