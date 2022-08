E col presidente potrebbe arrivare anche la ciliegina. L’indiziato numero uno resta sempre lo stesso…

Lo sbarco di Rocco Commisso a Firenze potrebbe essere importante per mettere la parola fine alla telenovela Milenkovic, ma non solo. La Fiorentina è tesa nel cercare quel centrocampista di qualità che completerebbe la rosa e quindi l’intervento presidenziale potrebbe sbloccare anche una trattativa di quelle già aperte. Insomma con il presidente potrebbe arrivare una ciliegina (termine molto in voga durante l’era Cecchi Gori).

L’indiziato numero uno in questo senso resta Giovani Lo Celso del Tottenham, al netto di tutte le difficoltà che sono state riscontrate in questo periodo. Le doti dell’argentino non si discutono ed ha anche grande esperienza internazionale, una dote che manca a diversi giocatori viola.

L’alternativa invece resta sempre Nedim Bajrami dell’Empoli, che è un profilo diverso rispetto al nazionale albiceleste.