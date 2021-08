E Commisso si complimenta subito con Italiano

Buona la prima per Vincenzo Italiano. Alla prima sulla panchina della Fiorentina, il tecnico viola può sorridere per il 4-0 con cui i suoi ragazzi hanno battuto il Cosenza.

Al termine della partita il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha perso tempo e si è subito complimentato con il mister viola per la prestazione messa in mostra questa sera. Un attestato di stima in vista del campionato, che per la Viola inizierà domenica 22 con la sfida all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho.