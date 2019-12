E con il cambio di panchina Lirola torna a sperare nel suo vero ruolo

Era stato acquistato in estate per far fronte all’atavica assenza di un terzino destro di ruolo ma la permanenza in quella posizione per Pol Lirola è durata appena due partite, il tempo per l’arrivo della sosta di settembre e per il passaggio al 3-5-2. Da esterno alto lo spagnolo non ha offerto praticamente mai un contributo soddisfacente, dimenticando quasi come fornire assist e partecipando quasi mai alla manovra offensiva della Fiorentina. E in più ci ha aggiunto un’insicurezza generale davvero sconcertante, quasi che lo spostamento gli avesse tolto completamente le certezze acquisite fino a lì in carriera. Con la sostituzione di Montella se non altro, per Lirola potrebbe esserci il ritorno alle origini se il nuovo tecnico opterà per la difesa a quattro: in tal caso per il classe ’97 potrebbe iniziare una nuova stagione.