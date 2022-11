E con il Mondiale in Qatar la Fiorentina eguaglia un numero di convocati che mancava da parecchi anni

Il Mondiale alle porte regala una statistica molto interessante che riguarda la Fiorentina. Era infatti dal 1998 che la squadra viola non aveva almeno cinque giocatori convocati per la Coppa del Mondo. All’epoca, per la rassegna in terra francese, furono convocati Toldo e Cois con l’Italia, Batistuta con l’Argentina, Oliveira con il Belgio e Edmundo con il Brasile.

In Qatar, come abbiamo raccontato, andranno invece Nico Gonzalez con l’Argentina, Milenkovic e Jovic con la Serbia, Zurkowski con la Polonia e Amrabat con il Marocco. Decisamente un cambio di rotta rispetto a Russia 2018, dove i viola convocati erano appena due ossia Milenkovic e Badelj. Il record di convocati viola, comunque, risale al 1982 con sei giocatori presenti al Mondiale di Spagna.