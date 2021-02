E con la goleada del Bologna a Parma la Fiorentina perde un’altra posizione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due settimane fa una risalita da boccata d’ossigeno, dopo questo turno invece la Fiorentina perde ben quattro posizioni e torna al quindicesimo posto: “colpa” della vittoria del Bologna sul campo del Parma per 3-0. Per la squadra di Mihajlovic le reti sono state segnate da Barrow, con una doppietta nel primo tempo, e da Orsolini nel finale. Per la Fiorentina zona retrocessione che resta a -7.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 49, Inter 47, Juventus 42, Roma 40, Napoli, Lazio, Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa, Udinese 24, Benevento, Bologna 23, Fiorentina 22, Spezia 21, Torino 16, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.