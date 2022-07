E con l’arrivo di Dodò la formazione titolare della Fiorentina è (quasi) fatta

Domani farà le visite mediche, poi firmerà il contratto per diventare il nuovo terzino destro della Fiorentina. Con l’arrivo ufficiale di Dodò si rinforza la rosa, e la formazione, di Vincenzo Italiano, che potrà presto contare sul quarto acquisto estivo. Con l’inserimento del brasiliano, la Fiorentina prende sempre più forma: 10/11 della formazione titolare infatti dovrebbero già essere noti.

Al momento, la squadra scenderebbe in campo, rigorosamente col 4-3-3 italianesco, con: Gollini; Biraghi; Milenkovic; Igor; Dodo; Amrabat; Bonaventura; Duncan; Gonzalez; Jovic; Ikonè. Ovviamente ci saranno dei ballottaggi, alcuni già chiacchierati, come quello in porta con Terracciano e l’altro in mediana con Mandragora. Anche il duo Jovic-Cabral è destinato ad essere in competizione, difficile che partano insieme dal 1′.

Con il futuro di Milenkovic ancora in bilico, il quale potrebbe essere sostituito dal “buon” Quarta, la formazione titolare è già pronta tranne che per un ruolo. La mezzala di qualità che sarebbe la ciliegina sulla torta del mercato viola. Al momento in quel ruolo ci sarebbe Duncan, che l’anno scorso non ha affatto sfigurato, ma Pradè vorrebbe regalare a Italiano un “sogno” come Luis Alberto o Lo Celso.