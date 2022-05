E con l’Europa arriverebbero i soldi da…Nyon: quanto può fruttare alla Fiorentina l’ingresso nelle competizioni europee?

Oltre al prestigio, all’orgoglio e all’entusiasmo da una vittoria sulla Juventus, e di conseguenza ad una qualificazione certa in Europa, per la Fiorentina vincere sabato sera potrebbe avere anche un significato ricco. Il corrieredellosport.it infatti analizza i possibili ricavi del club viola a seguito di un piazzamento europeo che arriverebbero da Nyon. In aggiunta al posizionamento finale in campionato (che fa oscillare tra i 7,7 e i 5,6 milioni i proventi dei diritti tv in Italia, a seconda che la Fiorentina chiuda al 6° o all’8° posto), c’è un intero filone legato agli utili che la società ricaverebbe dalla Uefa in base al trofeo al quale parteciperà.

Qualificarsi all’Europa League garantirebbe subito 3,6 milioni, oltre ad una serie di bonus legati ai risultati positivi nella fase a gironi, più l’eventuale accesso al turno successivo (in caso di un felice percorso altri 7 milioni circa). Cifre un po’ più basse invece per la Conference League: sono 2,9 i milioni che arriverebbero nelle casse viola in caso di partecipazione al torneo, mentre passando il girone la Fiorentina potrebbe incamerare altri 5 milioni. Un tesoretto che dunque oscilla in teoria tra i 15 e i 20 milioni (in base alla competizione).