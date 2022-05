E con l’Europa cambierebbe anche il calciomercato della Fiorentina

Un eventuale qualificazione della Fiorentina in Europa (LEGGI QUI) potrebbe cambiare gli scenari anche sul versante del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tra i giocatori più richiesti oggi ci sarebbero Milenkovic, Igor e Maleh e la prospettiva di disputare una competizione europea faciliterebbe la permanenza dei tre in riva all’Arno.

Soprattutto con i due centrali, con il serbo in scadenza nel 2023 e il brasiliano nel 2024, la Fiorentina avrebbe intenzione di affrontare il capitolo rinnovo nelle prossime idee. In caso di un pass per l’Europa cambierebbero anche le idee per il mercato d’entrata, in particolare per quanto riguardo l’arrivo di una prima punta d’esperienza da affiancare a Cabral.