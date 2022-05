E’ Conference League! Alla Fiorentina ‘basta’ battere la Juventus ma le buone notizie arrivano anche da Bergamo (e da Vicario). Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non solo la vittoria del ‘Franchi’ per la Fiorentina, da Bergamo erano arrivate ottime notizie anche per la vittoria dell’Empoli sul campo dell’Atalanta: decisivi il gol di Stulac ma anche le parate di Vicario che avevano impedito ai nerazzurri di segnare.

Nel terzo match della serata invece, pareggio pirotecnico tra Lazio e Verona: 3-3, con le reti di Lasagna e Simeone, raggiunti da Jovane Cabral e Felipe Anderson. Poi nella ripresa il gol di Pedro e il pari definitivo di Hongla.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Torino 50, Sassuolo 50, Bologna 46, Udinese 44, Empoli 41, Spezia 36, Sampdoria 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.