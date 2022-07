E’ corsa a tre per Cistana: c’è anche la Fiorentina

Nelle passate sessioni di mercato la Fiorentina ha seguito con interesse Andrea Cistana, ma alla fine l’affare non si è mai concretizzato e il difensore è rimasto al Brescia. Questa sembra però essere l’estate buona per l’addio del centrale classe ’97 alle Rondinelle: secondo quanto riportato da Il Giorno, il club di Rocco Commisso è interessato al giocatore. E non sarebbe l’unico, visto che Cistana piace anche a Sampdoria e Udinese, che – proprio come la Fiorentina – sarebbero disposte a presentarsi alla porta del Brescia con una proposta per acquistarlo a titolo definitivo.